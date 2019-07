Nouveau cauchemar Ferrari, Hamilton malade mais en pole du GP d'Allemagne

Ferrari aurait dû signer la pole position du GP d'Allemagne au vu de son niveau de performance depuis le début du week-end. Au lieu de cela, Sebastian Vettel (problème de turbo) et Charles Leclerc (souci d'arrivée d'essence) ont connu un samedi cauchemardesque. Réactions et analyses de la bérézina Ferrari et de la pole inattendue de Lewis Hamilton (pourtant malade) dans le débriefing des qualifications.