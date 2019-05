Niki Lauda m’a fait découvrir la Formule 1

Enfant j’ai reçu d’un de mes oncles un poster de Niki Lauda au volant de sa belle Ferrari rouge. Je devais avoir neuf ou dix ans.

Je l’ai fièrement attaché au mur de ma chambre et regardé des centaines de fois. Lauda m’a donné le goût de la formule 1, l’envie de regarder des grands prix, l’envie d’en savoir plus sur cet Autrichien au destin tragique et magnifique à la fois.



Après son terrible accident, qui m’a fortement marqué, j’ai été très impressionné par son retour après seulement six semaines. Il fallait une belle dose de courage pour remonter dans une voiture de course et affronter le regard des autres avec ce visage brûlé et défiguré.



Mais Niki Lauda l’a fait, il a eu cette force de caractère et prouvé au monde entier qu’a force de détermination on peut presque tout obtenir. Il a forcé l'admiration de James Hunt, son rival pour le titre.



Le Britannique a remercié Lauda de l’avoir poussé dans ses derniers retranchements pour obtenir son seul titre de champion du monde. Lauda a encore eu le courage de se retirer du dernier Grand Prix de la saison au Japon et d’offrir le titre à son rival Hunt.

Mais Niki Lauda est revenu plus fort et a encore conquis deux titres de champion du monde.

Après sa retraite sportive et quelques affaires rondement menées, Lauda est revenu à nouveau à ses premiers amours : la Formule 1 qui n’a jamais quitté son esprit.

Président non exécutif de l’équipe Mercedes, Lauda a de nouveau connu le succès avec des titres constructeurs et les sacres de Hamilton et Rosberg.

Niki tu m’as ouvert les portes de la Formule 1, donné le goût des courses.

Cela fait plus de quarante ans que je te suis. Merci pour ta passion ton courage et ton coup de volant.

Encore un tout grand merci Monsieur Lauda.