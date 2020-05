Monaco accueillera trois Grands Prix en 2021

GP Monaco 2019 : Hamilton résiste à Verstappen - GP Monaco - 27/05/2019 Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté dimanche son quatrième Grand Prix de la saison, à Monaco, à l'issue d'une course marquée par le souvenir de Niki Lauda, auquel le monde de la F1 a rendu hommage, une semaine après sa mort. En s'imposant dans la Principauté, le Britannique a augmenté son avantage au championnat du monde sur son coéquipier Valtteri Bottas qui, seulement 3e, a échoué à compléter un sixième doublé pour les Mercedes, en autant de courses depuis le début de la saison. Entre les deux pilotes des flèches d'argent sont en effet venus se glisser deux pilotes: Max Verstappen (Red Bull), 2e sur la piste mais finalement 4e au classement en raison d'une pénalité de 5 secondes reçue pendant la course pour un incident avec Valtteri Bottas. Et Sebastien Vettel (Ferrari), qui récupère ainsi la 2e place au classement du Grand Prix.