Mick Schumacher "monte" en Formule 2

Delighted to announce that I will continue the partnership with @PREMA_Team for 2019, making the step up to the FIA Formula 2. Ich freue mich auf die Fortsetzung der Partnerschaft mit Prema Racing für 2019 in der FIA Formel 2 - ein logischer Schritt auf meinem sportlichen Weg. pic.twitter.com/A9dfoUC37Z