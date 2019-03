Mick Schumacher inscrit encore des points dans sa 2e course

Huitième de sa première course de Formule 2 samedi, Mick Schumacher, le fils du septuple champion du monde de Formule 1 Michael Schumacher, a encore terminé en ordre utile dans sa 2e course (sprint) dimanche sur le circuit de Sakhir au Barheïn. Le champion d'Europe de Formule 3 en titre a pris la 6e place d'une course de 23 tours enlevée par Luca Ghiotto (UNI-Virtuosi).

L'Italien, deuxième samedi, prend la tête du championnat avec 37 points devant Nicolas Latifi (DAMS), vainqueur samedi et 3e dimanche, qui en totalise 35. Le Brésilien Sergio Sette Camara (DAMS) possède 27 points et se situe au 3e rang. Mick Schumacher, 20 ans, totalise 8 points.

"Schumi" junior effectuera mardi ses premiers tours de roue au volant d'une Formule 1, une Ferrari 2019, et poursuivra sa découverte du plus haut niveau de la course automobile monoplace au volant d'une Alfa Romeo (ex-Sauber) mercredi toujours lors des essais officiels organisés sur le circuit de Sakhir.

Le championnat de F2 comprend 12 rendez-vous (24 courses). Il s'achèvera le 1er décembre à Abu Dhabi dans les Emirats arabes unis. Le 2e rendez-vous est fixé aux 27 et 28 avril à Bakou (Azerbaïdjan).