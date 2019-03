Mick Schumacher : "Être comparé au plus grand, qui est aussi mon idole et mon père, c'est un honneur !"

L'Allemand Mick Schumacher va effectuer cette saison ses débuts en Formule 2, l'antichambre de la Formule 1, à 19 ans seulement. Le fils du septuple Champion du Monde, qui a décroché le titre en F3 Europe la saison dernière, a également intégré la Ferrari Driver Academy... De quoi donner du grain à moudre à ceux qui le comparent à son père.

"Je me sens prêt à 110% pour aborder ce nouveau défi, a déclaré Mick Schumacher dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux de son équipe, Prema Racing. Mon but, cette saison, sera d'apprendre le plus possible. Je vais aussi faire partie de la Ferrari Driver Academy, et je peux aussi apprendre beaucoup de choses de ce côté. Ils ont beaucoup d'expérience, et ils m'ont très bien accueilli au sein de leur famille."

"Être comparé à mon père n'a jamais été un problème pour moi, a repris le fils de Michael Schumacher. C'est très simple : être comparé au plus grand pilote de l'histoire de la F1, c'est un objectif, je veux atteindre les mêmes sommets que lui ! L'avoir comme idole et comme père, c'est quelque chose de très particulier. Je suis honoré d'être comparé à lui, je veux apprendre et m'améliorer."