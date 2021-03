Mick Schumacher au sujet de son père Michaël : "C'est mon idole ! Il est dans mon coeur sur et en dehors de la piste"

Mick Schumacher au sujet de son père Michaël : "C'est mon idole ! Il est dans mon coeur sur et en... Après les essais hivernaux, le rêve devient encore un peu plus concret pour Mick Schumacher. Voilà enfin le premier week-end en Formule 1 pour l'allemand qui débute sa carrière dans la catégorie reine au sein de l’écurie Haas : "Je suis tellement enchanté que cela commence. C’est un sentiment incroyable de faire partie des 20 meilleurs pilotes au monde. J’ai tellement hâte de piloter." Bien évidemment, impossible de ne pas établir de parallèle avec son père Michaël, légende de la catégorie, qui avait effectué ses débuts en F1 exactement au même âge (22 ans) en 1991. Mais même si Mick sait que les observateurs ne cesseront de comparer, il préfère prendre cela comme un boost. "C’est clairement une motivation pour moi. C’est le plus grand pilote de tous les temps, il est mon idole et je le porte dans mon cœur sur la piste et en dehors. Forcément j’ai des objectifs personnels en tête pour cette année, mais je suis d’abord là pour apprendre et améliorer mon pilotage au fil de week-end de grand-prix."