Michaël Schumacher : Une appli pour entretenir la légende

Il a 50 ans aujourd'hui. Michaël Schumacher est né le 03 janvier 1969. Depuis son accident de ski survenu il y a 5 ans (fin décembre 2013), peu de nouvelles sur son état de santé filtrent auprès des fans et des médias.

Mais la famille continue toutefois d'entretenir la popularité et la légende du pilote, 7 fois champion du monde de Formule 1.

Il y avait déjà la collection privée accessible, gratuitement, depuis quelques mois à Cologne. Un musée présentant des voitures, des casques, des trophées et des combinaisons appartenant à l'un des plus grands pilotes de de l'histoire. Et il y aura, dès aujourd'hui, jeudi 03 janvier, date du 50e anniversaire du pilote allemand, un musée virtuel, à travers une application disponible au téléchargement.

Une visite numérique de l'univers du pilote. Des photos, notamment des images en 3 dimensions de ses monoplaces, des vidéos, des archives, des chiffres et des statistiques. Du son aussi, celui des moteurs de ses anciens bolides, et une interview exclusive enregistrée en 2013, peu de temps avant son accident.

L'application permettra de télécharger des émojis à l'effigie du pilote, des petits pictogrammes lui rendant en hommage. Tous les bénéfices seront reversés à la fondation Keep Fighting ("Continue à te battre"), une œuvre de charité qui soutient de nombreux projets dans le milieu du sport, de l'éducation et la santé publique.