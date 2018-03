Mercedes, Ferrari, Red Bull : une bataille à trois en tête du championnat ?

Ce week-end se tiendra la première manche du championnat du monde de Formule 1 en Australie. Le grand favori de la saison, c’est Lewis Hamilton. Plus que jamais l’homme à battre. Le champion en titre a toujours faim de victoires et de titres. Il faudra attendre Melbourne pour voir le vrai Lewis. Et oui, les tests hivernaux, le Britannique n’aime pas plus que cela.

"Les essais hivernaux ne sont pas très excitants. Quand je rentre au stand, je prends mon téléphone pour envoyer des e-mails. Et quand l'équipe me dit 'Vas-y", je fais mes tours et je reviens", rigole Hamilton.

Pour Valtteri Bottas, fini l’apprentissage. Face à un Hamilton toujours plus affûté, il faudra cravacher pour s’assurer une place en 2019.

"Lewis est un grand pilote donc je ne dois pas être déçu s'il me bat. Il faut que j'accepte et que j'apprenne. L'année dernière, je me suis mis en difficulté tout seul avec mes erreurs", détaille le Finlandais.

Quoi qu’il en soit, il faudra s’accrocher pour battre Mercedes. La marque à l’étoile n’a jamais cherché la performance côté chrono aux essais hivernaux. Priorité à la fiabilité. Plus de mille tours sur huit jours. L’équipe la plus assidue comme l’année dernière.