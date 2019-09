Mercedes continuera de motoriser Williams jusque fin 2025

Le Résumé du GP Italie 2019 - Formule 1 - 08/09/2019 Sept jours après son premier succès en Formule 1 à Spa-Francorchamps, le Monégasque Charles Leclerc a remis le couvert ce dimanche lors du Grand Prix d’Italie, devant des milliers de tifosi de la Scuderia Ferrari qui ont animé durant toute la journée les tribunes de l’Autodromo di Monza. Un pilote Ferrari ne s’était plus imposé à Monza depuis Fernando Alonso en... 2010 ! Après une sublime bagarre qui l’a opposé durant de nombreux tours à Lewis Hamilton (Mercedes), Charles Leclerc, auteur de quelques manœuvres un peu litigieuses mais non sanctionnées par les commissaires, a réussi à résister au retour du Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), qui a profité de la petite erreur et des pneus à l’agonie de son quintuple Champion du Monde de coéquipier pour s’emparer de la deuxième place. Lewis Hamilton a terminé à la troisième place, loin devant les pilotes Renault Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg, respectivement quatrième et cinquième. Parti en tête-à-queue dès le sixième tour, Sebastian Vettel (Ferrari) a terminé à une lointaine treizième place, à plus d’un tour de son coéquipier ! Au classement du Championnat du Monde, Lewis Hamilton, 284 points, conserve confortablement la tête avec 63 longueurs d'avance sur son coéquipier Valtteri Bottas (221). Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), huitième après être parti depuis le fond de grille, conserve la troisième place (185) mais est désormais talonné par Charles Leclerc (182). Sebastian Vettel est cinquième (169).