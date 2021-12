Mercedes Champion du Monde, ça se fête... en petit comité pour le plongeur Valtteri Bottas

Le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton pour le titre réservé aux pilotes a - presque - complètement éclipsé le fait que l'équipe Mercedes a remporté pour la huitième fois consécutive le Championnat du Monde des Constructeurs.

Après la victoire et le sacre du Néerlandais à Abu Dhabi, l'heure était d'ailleurs plus aux réclamations qu'aux célébrations du côté de la marque à l'étoile... Pas de chance pour Valtteri Bottas qui, après cinq saisons passées chez Mercedes, va laisser son baquet à George Russell et rejoindre Alfa Romeo.

►►► À lire aussi : Verstappen est Champion du Monde après un dernier tour de folie

►►► À lire aussi : Verstappen : "Bizarre de me dire que je suis Champion du Monde"

Le Finlandais, sixième du Grand Prix d'Abu Dhabi, a malgré tout réussi à fêter ce titre et à faire ses adieux d'une manière plutôt mémorable : encouragé par quelques-uns de ses proches au sein de l'écurie allemande, Valtteri Bottas s'est offert un plongeon - ou plutôt une "bombe" - dans la Marina d'Abu Dhabi.

Une petite éclaircie dans un contexte bien morose du côté de chez Mercedes, où on a choisi de se murer dans le silence après le Grand Prix d'Abu Dhabi : après s'être exprimé au micro de Jenson Button avant de monter sur le podium, Lewis Hamilton, qui a tenu à féliciter Max Verstappen, a ensuite zappé la conférence de presse de la FIA et le carré des interviews. Toto Wolff s'est lui aussi abstenu de tout commentaire.