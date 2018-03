McLaren - Renault, le renouveau pour Vandoorne et Alonso ?

Après les essais de Barcelone, place à l’Australie dans quelques jours. Direction McLaren et sa robe papaya pour le grand changement cette année. Exit Honda, place au moteur Renault avec un espoir : une santé retrouvée. Niveau chrono, l’évolution est la plus importante de tous les teams. Côté fiabilité, on est loin d'être rassuré.

"Je pense qu’il y a beaucoup de potentiel. Les problèmes rencontrés ne sont pas très grands. Ils ont par contre nécessité beaucoup de temps pour les réparer", raconte Stoffel Vandoorne à notre micro.

Et Fernando Alonso de surenchérir avec ironie : "Dans le temps, lorsque nous faisions des tests au Paul Ricard entre deux courses, la voiture s'arrêtait toutes les cinq minutes et personne ne le savait. Aujourd'hui, tous les journalistes et les caméras sont présentes. Chaque arrêt devient un grand problème. Pour nous, tout est normal."

Comme l’an passé, McLaren est l’équipe qui a le moins roulé. Un manque de kilomètres qui a davantage touché l’Espagnol. Le Belge, lui, a pu se rattraper.

"Je pense que Stoffel a rempli son ballon de confiance. Il va pouvoir attaquer la saison avec une petite idée de comment la voiture se comporte", précise Eric Boullier, directeur de la compétition du team.

Cette année, McLaren ne peut plus se cacher. Plus d’excuse, il est temps et même impératif que la voiture fonctionne. Difficile de se placer au niveau de Red Bull dans un premier temps, mais la référence sera là avec le même groupe propulseur.

"Je sais que je suis encore jeune, mais je ne peux pas attendre toute ma vie pour arriver dans une bonne voiture. Pareil pour Fernando", conclut Vandoorne.