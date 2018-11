McLaren dit au revoir à Stoffel Vandoorne

Des applaudissements, des embrassades chaleureuses, et des petits cadeaux souvenirs. Après deux années comme titulaire chez McLaren et cinq années passées dans l'écurie, Stoffel Vandoorne dit au revoir à son équipe... Il tente l'aventure en Formule E. Le dernier Grand Prix de la saison est aussi le dernier du Belge en F1, sauf s'il avait l'occasion d'y revenir un jour. En attendant, c'est l'heure des remerciements et des au revoir, avec un peu de nostalgie mais aussi de soulagement après une expérience compliquée en Formule 1. Des adieux avec toute la pudeur qu'on connait chez notre compatriote.