McLaren de Stoffel à la rue et propagande Lando Norris... Étrange coïncidence ou pas ?

Débriefing d’un GP d’Allemagne mouvementé. La course d’Hockenheim marque-t-elle un tournant dans le championnat ? Il est encore trop tôt pour le dire.



Sebastian Vettel avait le contrôle sur la course, puis les choses ont tourné. Petite excitation d’abord quand il commençait à perdre du temps derrière son équipier Räikkönen. Ensuite il y a ce freinage tardif au virage n°13 aux yeux de tout le stadium. Et avec ces circuits " vieille école ", cela ne pardonne pas quand on s’aventure dans un bac à gravier. C’est vrai que Vettel poussait, car il y avait encore la menace de Lewis Hamilton passé de la 14è à la 5è place. Le britannique venait de chausser des pneus ultra tendres et se montrait de plus en plus menaçant.

Vettel est-il un peu plus fragile quand il est sous pression ? La question mérite d’être posée. C’est vrai que cette erreur risque de lui coûter cher au décompte final, même s’il peut se rassurer en disant que Ferrari est vraiment dans le coup cette année.