McLaren annonce le départ de Stoffel Vandoorne en fin de saison

En grande difficulté depuis le début de la saison, Stoffel Vandoorne quittera McLaren, où il était arrivé à la fin de l'année 2018. C'est l'écurie britannique qui a officialisé cette information ce lundi matin.

"Je suis très reconnaissant envers McLaren d’avoir investi sa confiance au cours des cinq dernières années. J'ai rejoint McLaren en tant que jeune pilote et, depuis, j'ai vu ma carrière progresser au sein de l'équipe, de pilote de développement à pilote de course à temps plein, souligne le Courtraisien. Même si nous n’avons pas atteint le succès escompté, j’ai vraiment apprécié les deux dernières saisons de course pour McLaren et j’ai une excellente relation avec tous les membres de l’équipe."

"Mon passage chez McLaren a été un grand chapitre de ma carrière et je suis reconnaissant que l’équipe m’ait donnée la possibilité d’acquérir une expérience précieuse en Formule 1 et de devenir pilote. J'ai l'intention de tout donner pour les sept dernières courses de la saison. J'annoncerai prochainement mes projets pour la saison prochaine" continue le Belge.

Vandoorne a rejoint le programme McLaren Young Driver en 2013, est devenu pilote d'essai en 2014 et a remporté le championnat GP2 en 2015. En 2016, il est devenu pilote de réserve et a remplacé Fernando Alonso au Grand Prix de Bahreïn, marquant d'ailleurs un point pour ses débuts. Il a ensuite été promu pilote de course pour s'associer à l'Espagnol dès le début de la saison 2017 et a disputé à ce jour 34 Grands Prix avec l'équipe britannique.

"Nous sommes extrêmement reconnaissants du dévouement, du travail et de l’engagement de Stoffel. Il est un pilote talentueux avec une liste incroyable de récompenses dans sa carrière junior. Nous sommes fiers d’avoir joué un rôle dans sa percée en Formule 1, de son rôle de pilote d’essai à ses fantastiques débuts à Bahreïn en 2016. Il est clair que nous n’avons pas fourni à Stoffel les outils nécessaires pour montrer son vrai talent mais tout au long de notre collaboration, il s’est avéré être un excellent atout pour l'équipe. Son éthique de travail est impressionnante, il est très apprécié au sein de l’équipe et nous avons vraiment aimé travailler avec lui. Bien sûr, nous aurions aimé avoir plus de succès ensemble mais cela ne l’empêche pas de faire toujours partie de la famille des pilotes McLaren, déclare de son côté Zak Brown, PDG de McLaren Racing. Pour l'instant, nous nous concentrons sur les autres Grands Prix en 2018 où je sais que Stoffel et Fernando Alonso s'efforceront de se battre pour glaner autant de points que possible avant de fermer le rideau sur cette saison."

"Nous souhaitons à Stoffel tout le meilleur dans la direction qu’il choisira de suivre dans sa carrière et nous le soutiendrons toujours. Nous annoncerons notre liste complète de pilotes pour la saison 2019 en temps voulu" conclut-il.