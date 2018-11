McLaren, Alonso, des leçons mais pas de regrets: 8 minutes avec Stoffel Vandoorne

Stoffel Vandoorne a vécu ce weekend son dernier Grand-Prix de Formule 1 avant d'entamer une nouvelle carrière en Formule Electrique. Après cinq années chez Mc Laren, deux au plus haut niveau en F1, il est l'heure des bilans pour le pilote Belge.

Une note positive pour commencer, sans l'écurie Mc Laren Stoffel n'aurait peut-être jamais connu la Formule 1: "C'est une aventure qui a commencé en 2012-2013 pour moi...après avoir gagné le championnat en 2 litres. Et puis ils m'ont beaucoup aidé dans ma carrière, notamment en GP2 et en super-formula et toute la préparation que j'ai eue avant la Formule 1. Il ne faut jamais oublier ça, ils m'ont donné aussi la chance de piloter en F1 en 2016 à Barheïn, j'ai marqué mon premier point en F1 là-bas aussi donc ça reste quand même des moments très très spéciaux pour moi. C'est sûr que sans eux, je n'aurais sans doute jamais eu l'opportunité de piloter une F1."