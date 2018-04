Max Verstappen va devoir être prudent

Max Verstappen (Red Bull), qui s'est accroché avec l'Allemand Sebastien Vettel (Ferrari) dimanche au Grand Prix de Chine, devra se montrer prudent lors des prochains rendez-vous du championnat du monde de Formule 1. Le Néerlandais a vu la Fédération internationale automobile (FIA) lui octroyer deux points de pénalité supplémentaires sur sa licence de pilote.

Verstappen, 20 ans, compte désormais 5 points de pénalité. Chaque pilote peut recevoir une suspension d'une course s'il atteint le total de 12 unités sur une période d'un année.

"Ce système a été mis en place pour que les pilotes fassent davantage attention. Verstappen totalise désormais 5 points, j'imagine qu'il sera plus prudent", a réagi Charlie Whiting, directeur de course de la FIA, pour le site spécialisé autosport.com. Verstappen a déjà reçu deux points après avoir percuté l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) au GP de Hongrie 2017 et un pour un dépassement irrégulier aux Etats-Unis, toujours en 2017.

Alors que les deux pilotes étaient à la lutte pour la troisième place à Shanghai, le Néerlandais a touché Vettel. Après un tête-à-queue, les deux sont repartis, mais l'Allemand a dû se contenter de la huitième place. Verstappen s'est lui classé cinquième, après avoir écopé de dix secondes de pénalité.