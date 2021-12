Max Verstappen revient sur son accrochage avec Lewis Hamilton : "J'ai freiné pour le laisser passer, je n'ai pas compris la suite"

Max Verstappen a vécu un dimanche très mouvementé en Arabie Saoudite. Troisième sur la grille de départ, le Néerlandais s'est retrouvé en tête du Grand Prix au moment de la première - et après la deuxième - interruption de la course. Mais après une bagarre à couteaux tirés avec Lewis Hamilton qui lui a coûté cinq secondes de pénalité, il a été sommé par son équipe de donner sa première place à son rival... qui ne s'attendait pas à ça. La Mercedes a percuté la Red Bull, les deux voitures ont pu rejoindre l'arrivée du Grand Prix... finalement remporté par Lewis Hamilton.

"On m’a dit que je devais lui céder ma position, j’ai donc ralenti , freiné, et je me suis positionné à droite, en dehors de la bonne trajectoire, a souligné Max Verstappen au micro de la RTBF. Je voulais le laisser passer, mais il y a eu de la confusion, et on s’est touché. Je ne sais pas quoi dire de plus, je n'ai pas compris la suite. Quand on m’a dit que j’avais pris cinq secondes de pénalité, cela ne valait plus la peine de se battre, ce n’était pas possible de creuser un tel écart. Il y a eu beaucoup d’action beaucoup de choses se sont produites, et peut-être qu’on n’avait pas le rythme idéal en course non plus."