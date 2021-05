Max Verstappen félicité par... Serena Williams : "Je rêvais de gagner à Monaco depuis tout petit, quelle fierté !"

Après avoir remporté de main de maître le Grand Prix de Monaco pour la première fois de sa carrière, Max Verstappen a livré ses premières impressions au micro de David Coulthard et a été félicité par la joueuse de tennis américaine Serena Williams, qui a eu le privilège d'agiter le drapeau à damier dans la Principauté.

"Gagner et monter pour la première fois sur le podium ici, c'est très spécial !, a souligné le Néerlandais. On a fait une course incroyable, il faut rester concentré sans arrêt dans les rues de Monaco, mais c'est vraiment cool. On ne sait jamais ce qu'il peut arriver ici, il faut toujours garder un œil sur l'état de ses pneus... Je me suis arrêté après mes rivaux, cela m'a facilité les choses. J'ai pu tout garder sous contrôle. J'ai toujours voulu gagner ce Grand Prix, je le suis avec attention depuis que je suis tout petit. Je suis donc très fier de ma victoire, mais il faut rester concentré et vite se remettre à regarder vers l'avant car la saison est encore très longue."

"C'était un honneur pour moi d'être ici et de pouvoir assister à ce Grand Prix avec ces athlètes incroyables au départ, a pour sa part précisé Serena Williams. Nous, les sportifs de haut niveau, on s'entraîne tous très dur, et c'est inspirant de voir ces pilotes en action."