Max Verstappen, en pole du GP du Bahreïn : "Une voiture agréable à conduire"

F1 Bahreïn : Un impressionnant Max Verstappen s’offre la pole devant Lewis Hamilton - F1... Retour de la F1 ce week-end ! Les pilotes se retrouvaient ce samedi après-midi sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn, pour les qualifications. Et c’est Max Verstappen qui s’est offert la pole position en 1:28.997. Le pilote de Red Bull a devancé le septuple champion du monde Lewis Hamilton. La deuxième ligne sera composée de Valtteri Bottas (Mercedes) et de Charles Leclerc (Ferrari). Pierre Gasly (AlphaTauri) et Daniel Ricciardo (McLaren), respectivement cinquième et sixième, partiront en troisième ligne. A noter les contre-performances de Sebastian Vettel au volant de son Aston Martin, et d’Esteban Ocon (Alpine), tous deux éliminés en Q1. Dimanche, le départ du premier GP de la saison sera donné à 17H, à Bahreïn.