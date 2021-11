Max Verstappen, deuxième au Qatar : "La bagarre pour le titre sera intense jusqu’au bout, mais c’est excitant !"

Max Verstappen, qui a écopé de cinq places de pénalité 1h30 avant le départ du Grand Prix du Qatar pour non-respect d’un double drapeau jaune lors de la séance de qualification samedi, a rapidement réussi à remonter jusqu’en deuxième position, mais il n’a par contre jamais inquiété Lewis Hamilton, intouchable à Losail. Battu deux fois de suite, le Néerlandais compte toutefois encore huit points d’avance sur son rival britannique alors qu’il ne reste que deux Grands Prix à disputer cette saison.

"Partir depuis la septième position sur la grille de départ, ce n’était pas idéal, mais on a heureusement réussi à prendre un très bon départ, a souligné Max Verstappen. On a réussi à remonter rapidement jusqu’à la deuxième place, et signer le tour le plus rapide en fin de course, c’est aussi très positif. Je sais que ce sera dur jusqu’à la fin de la saison, mais c’est chouette, c’est excitant ! C'est très sympa de rouler ici, la piste est très rapide. C’était cool ! La bataille pour le titre sera serrée jusqu’au bout."