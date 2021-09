Max Verstappen, couronné à Zandvoort devant un public déchaîné : "Jamais facile de répondre aux attentes"

Imperturbable, Max Verstappen n’a pas tremblé une seule seconde pour aller décrocher sa septième victoire de la saison en remportant "son" Grand Prix des Pays-Bas. À Zandvoort, où 70.000 supporters néerlandais ont mis une ambiance incroyable durant trois jours, le Néerlandais de l’équipe Red Bull a récupéré la tête du Championnat du Monde avec trois points d’avance sur son grand rival Lewis Hamilton.

Une fois la ligne d’arrivée franchie, Max Verstappen a pu savourer son succès devant une foule en délire... "Comme vous pouvez l’entendre, c’est incroyable !, s’est-il exclamé avant de monter sur le podium. Les attentes étaient très grandes, on avait de grandes ambitions en arrivant ici, mais ce n’est jamais facile de concrétiser tout cela. Je suis tellement heureux de gagner ici, de prendre la tête du Championnat du Monde, c’est une journée fantastique, inoubliable. Il fallait absolument prendre un bon départ, on l’a fait, et les Mercedes ont ensuite essayé de nous compliquer la vie. Notre stratégie était parfaite, je tiens vraiment à féliciter toute l’équipe pour le travail accompli cette semaine."