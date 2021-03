Max Verstappen (Red Bull) a terminé à la deuxième place du Grand Prix de Bahreïn, première épreuve de la saison 2021 de Formule 1, alors qu'il semblait avoir toutes les cartes en main pour s'imposer devant son rival Lewis Hamilton (Mercedes). Le Néerlandais, qui a dépassé le septuple Champion du Monde britannique à quatre tours de l'arrivée dans le virage N.4 en dépassant les limites de la piste, a ensuite été obligé par son équipe de le laisser passer pour ne pas écoper d'une pénalité. Et il l'a accepté avec philosophie.

"J’étais clairement en dehors des limites de la piste quand j’ai dépassé Lewis, et on m’a demandé de rendre ma position, a souligné Max Verstappen après le Grand Prix. C’est comme ça, je l’ai fait. J’ai ensuite essayé de l’attaquer à nouveau, mais mes pneus étaient morts. Ils étaient plus neufs que ceux de Lewis, c’est vrai, mais dès qu’on est dans le sillage d’une autre voiture, ils se dégradent très rapidement. C’est vraiment dommage, mais il faut voir le positif : on a vraiment été en mesure de se battre avec Mercedes, et c’est super de commencer l’année de cette manière. Je suis déçu, évidemment, mais l’an dernier, nous aurions été très contents après une telle performance. Cela montre à quel point on a grandi. Cela reste un début de saison positif, car elle sera longue. On ne perd que sept points sur Lewis, et on essaiera de faire mieux la prochaine fois. On verra si nous serons compétitifs à Imola, mais on tentera à nouveau notre chance."