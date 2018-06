Marc Marquez découvre la Formule 1 : "Un rêve qui se réalise !"

Quadruple Champion du Monde de MotoGP, l'Espagnol Marc Marquez a eu l'occasion de tester une Formule 1, une ancienne monoplace de l'écurie Toro Rosso, sur le circuit de Spielberg mardi, 48 heures à peine après avoir disputé le Grand Prix d'Italie.

Le pilote de 25 ans a notamment pu compter sur les conseils avisés de Niki Lauda et Mark Webber pour profiter pleinement de ces quelques tours de circuit...

"Cela a toujours été un rêve de piloter l'une des voitures les plus rapides au monde, a résumé Marc Marquez après cette expérience. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière d'ailleurs ! C'était une expérience incroyable, c'est clairement l'un des temps forts de ma carrière. La différence avec le MotoGP est énorme : la visibilité est limitée, c'était un vrai challenge pour moi. On se sent aussi très à l'étroit dans le cockpit. Les distances de freinage, la manière d'aborder les virages... tout ça est évidemment également très différent ! Je vais continuer à me concentrer sur le MotoGP dans les années à venir, mais après, qui sait, pourquoi ne pas me tourner vers la F1..."