Lewis Hamilton, vainqueur "surprise" à Bahreïn : "Une victoire spéciale, quelle course difficile !"

Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé une sacrée performance en réussissant à remporter le Grand Prix de Bahreïn devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui était clairement le plus rapide ce week-end.

Mais grâce à une stratégie audacieuse (en changeant de pneus bien plus tôt que son adversaire) et à un dépassement un peu trop ambitieux (il a dépassé les limites de la piste) du Néerlandais, contraint de rendre sa position, le septuple Champion du Monde a une nouvelle fois réussi à déjouer les pronostics et à gagner la 96ème victoire de sa carrière.

►►► À lire aussi : Verstappen beau joueur : "Un début de saison positif, mais je suis déçu"

"'Je suis tellement heureux, quelle course difficile pour nous !, a souri Lewis Hamilton après la course. On savait que ce serait le cas en changeant de pneus tôt dans la course, mais c’est ce qu’on devait faire pour avoir une chance face à Max, qui a été très performant pendant tout le week-end. C’est une victoire vraiment spéciale, on a souffert lors des derniers tours, je voulais aller plus vite, mais je ne pouvais pas trop user mes pneus, il fallait trouver le bon compromis ! C’était une de mes courses les plus compliquées depuis longtemps, merci à toute l’équipe qui me permet de repousser les limites et de ne jamais abandonner, même quand on a l’air moins forts. J’aime ce challenge, j’adore ce que je fais !"