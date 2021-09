Lewis Hamilton, vainqueur en Russie : "Quelle course pour ma centième victoire !"

Lewis Hamilton est rentré un peu plus dans l'histoire de la Formule 1 en devenant, ce dimanche en Russie, le premier pilote à remporter la bagatelle de 100 Grands Prix !

Le Britannique, septième en début de course après avoir été enfermé au départ, a remonté un à un ses adversaires avant de prendre le meilleur sur Lando Norris en fin de course lorsque la pluie a complètement redistribué les cartes.

►►► À lire aussi : Fin de course déjantée sous la pluie et centième victoire de Lewis Hamilton

►►► À lire aussi : Lewis Hamilton, la course et la lutte dans le sang

"J’ai dû attendre tellement longtemps avant de remporter ma centième victoire, mais quelle course !, s’est enthousiasmé Lewis Hamilton avant de monter sur le podium. Je n’étais pas certain que la pluie allait se mettre à tomber aussi fort, et Lando faisait un travail incroyable en tête, il avait un très bon rythme avec McLaren. Je suis content de voir mon ancienne équipe à ce niveau ! Je ne sais pas si j’aurais été en mesure de le dépasser sans la pluie. Mais on a pris les bonnes décisions aux bons moments ! Mon équipe actuelle, Mercedes, a à nouveau été incroyable. Ici, à Sotchi, mais aussi à l’usine. Je n’étais pas satisfait après la séance de qualification (quatrième, et une grosse erreur dans les stands, ndlr). En soirée, j’ai vu et revu les replays de mon erreur, et ce matin, au réveil, j’étais déterminé à effacer ça. J’avais aussi encore quelques douleurs dans le cou (après son crash à Monza, ndlr), mais ma physio a fait un travail incroyable ces deux dernières semaines, je n’y serais jamais arrivé sans elle. Je voulais donc tout donner ! Mais cela n’a pas été facile, j’ai perdu beaucoup de places au départ en évitant le danger. Et puis, Max a lui aussi fait du super boulot en remontant de la dernière à la deuxième position ! Je ne peux pas maîtriser ce qu’il se passe derrière moi, mais c’est un résultat rêvé pour lui."