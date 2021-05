Lewis Hamilton, vainqueur en Espagne : "Une stratégie audacieuse, mais remarquable !"

F1 : Lewis Hamilton remporte le Grand Prix d'Espagne devant Max Verstappen, la stratégie de... Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté ce dimanche le Grand Prix d'Espagne, quatrième épreuve de la saison 2021 du Championnat du Monde de Formule 1. La stratégie de l'équipe Mercedes a une nouvelle fois fait merveille : le septuple Champion du Monde, surpris par son rival néerlandais Max Verstappen (Red Bull) au départ, a procédé à deux changements de pneus (un seul pour Max Verstappen) ce qui lui a permis de s'emparer de la tête de la course à six tours de l'arrivée et de remporter son troisième Grand Prix cette saison, le 98ème de sa carrière.