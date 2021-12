Lewis Hamilton, vainqueur en Arabie Saoudite après avoir percuté Max Verstappen : "Il a freiné vraiment fort, c'était un peu dangereux"

Lewis Hamilton a remporté ce dimanche en Arabie Saoudite l'un des Grands Prix les plus chaotiques de ces dernières années après une bagarre à couper le souffle avec Max Verstappen, son rival dans la course au titre. Les voilà tous les deux à égalité de points avant la dernière course programmée à Abu Dhabi dimanche prochain.

"C’était une course complètement folle !, a souri Lewis Hamilton au micro de la RTBF. C’était compliqué de rester concentré sur son job, il y avait tellement de choses qui se passaient autour de nous. C’était dur, mais j’ai essayé de garder la tête froide, de conduire à la perfection, sans être trop agressif ou irrespectueux. Notre accrochage ? Il allait de gauche à droite, je n’avais aucune idée de ce qui était en train de se passer ! C’était un vrai choc. Et puis, il a freiné vraiment fort, et je l’ai percuté à l’arrière. C’était un peu dangereux. À Abu Dhabi, on a généralement été assez compétitifs, je m’attends à ce qu’on soit à nouveau assez proches. Mais je me sens bien, je me sens fort, je n’ai jamais ressenti autant de passion, autant d’envie de se battre dans l’équipe. Et j’adore ça !"