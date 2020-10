Lewis Hamilton, très ému, reçoit le casque de Michael Schumacher : "Je n'aurais jamais pensé l'égaler"

Quelques minutes après avoir remporté le Grand Prix de l’Eifel sur le circuit du Nürburgring et égalé le record de victoires en Formule 1 de Michael Schumacher (91), le Britannique Lewis Hamilton a reçu des mains de Mick Schumacher, le fils de la légende allemande, un souvenir d’une valeur inestimable : un casque du septuple Champion du Monde de Formule 1.

"C’est de la part de nous tous, au sein de la famille Schumacher", a précisé à Lewis Hamilton Mick Schumacher, qui est aujourd’hui bien parti pour remporter le titre en Formule 2.

"C’est un véritable honneur pour moi !, lui a répondu, très ému, Lewis Hamilton. Je suis très touché, je suis sans voix. J’ai grandi en le voyant comme une idole : par la qualité de son pilotage, ce qu’il parvenait à reproduire semaine après semaine, course après course… Je n’aurais jamais pensé réussir à l’égaler un jour ! Il a dominé cette discipline pendant si longtemps. Je vais mettre un peu de temps à réaliser. Et ce n’est que quand je suis revenu dans la pitlane après la course que je me suis rendu compte de ce que je venais de faire. J’ai un respect immense pour Michael Schumacher."

Lewis Hamilton a ensuite fait le point au micro de Gaëtan Vigneron. "J’ai un mal de tête incroyable là maintenant, parce que j’ai l’impression que mon cerveau vient d’exploser !, a souri LH. J’ai grandi en regardant Michael gagner toutes ces courses, j’ai toujours du mal à trouver les mots. J’étais dans mon canapé, avec mon père et mon frère, à la maison, et je rêvais d’être ici, en Formule 1. Aujourd’hui, on est bien au-delà de ce dont je rêvais en égalant le record de Michael. C’est une chose que personne ne pensait possible. Je tiens à dire aussi que je suis très reconnaissant vis-à-vis de mon équipe, qui est incroyable. J’ai de la chance de pouvoir travailler avec toutes ces personnes qui ont toujours cru en moi. Merci aussi à Mercedes et Daimler d’avoir cru en moi et d’avoir offert une opportunité incroyable à un gamin de 13 ans à l’époque. J’espère que le boss était présent ici aujourd’hui, et qu’il se dit qu’au final, c’était un assez bon investissement ! Je suis fier d’avoir pu leur apporter un nouveau record aujourd’hui, et j’espère que Mercedes pourra y être associer et le conserver pendant très longtemps."

Et puis, il y a ce geste incroyable de la famille Schumacher... "Oui, c’est vraiment un très bel honneur d’être célébré de la sorte par la famille de Michael. C’est une très belle famille, et son fils, Mick, je l’apprécie énormément ! Le voir débarque avec ce casque, c’était réellement une très grosse surprise. Je n’oublierai jamais ce moment et je le chérirai toute ma vie."