Lewis Hamilton surpris par le message d’Alonso et touché par le respect de Vettel - F1 - GP du... Dans le paddock de Sao Paulo, Lewis Hamilton s’est exprimé pour la première fois depuis son titre de champion du monde acquis il y a quinze jours aux États-Unis. Le britannique, qui a reçu les félicitations de Ron Dennis et Fernando Alonso, s’est dit touché par les nombreuses marques de sympathie (près de 400 messages), mais également par le respect affiché par Sebastian Vettel après l’arrivée du GP d’Austin. « Je ne cours pas après la reconnaissance, mais c’est un honneur d’avoir un pilote du calibre de Vettel qui salue mon titre. C’est génial qu’il prenne le temps de venir me féliciter. » Et puis qui dit grand-prix du Brésil dit inévitablement honneur à Ayrton Senna. 25 ans après sa mort, le pilote brésilien passionne toujours autant et reste une légende dans son pays. Pour rendre hommage au triple champion du monde, son neveu, Bruno Senna, effectuera quelques tours au volant de la McLaren MP4/4 de 1988 dimanche avant le départ du GP. Un grand moment en perspective.