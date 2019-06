Lewis Hamilton s'impose confortablement en France, nouveau doublé des Mercedes - © BORIS HORVAT - AFP

Le Résumé du GP de France 2019 - Formule 1 - 23/06/2019 Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix de France ce dimanche après être parti en pôle position. Il n'a jamais été inquiété et s'impose avec près de 15 secondes d'avance. Il empoche une dixième victoire consécutive pour son écurie. Son coéquipier Valtteri Bottas se classe deuxième après avoir longtemps subi la pression de la Ferrari de Charles Leclerc. Il s'agit du 6ème doublé Mercedes de la saison et de la 79ème victoire d'Hamilton au cours de sa carrière. Grâce à cette victoire, le pilote britannique conforte un peu plus son avance au classement du championnat du monde.