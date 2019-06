Lewis Hamilton s'impose confortablement au Grand Prix de France, nouveau doublé des Mercedes

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix de France ce dimanche après être parti en pôle position. Il n'a jamais été inquiété et s'impose avec près de 15 secondes d'avance. Il empoche une dixième victoire consécutive pour son écurie. Son coéquipier Valtteri Bottas se classe deuxième après avoir longtemps subi la pression de la Ferrari de Charles Leclerc. Il s'agit du 6ème doublé Mercedes de la saison et de la 79ème victoire d'Hamilton au cours de sa carrière. Grâce à cette victoire, le pilote britannique conforte un peu plus son avance au classement du championnat du monde.

Charles Leclerc (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull-Honda) suivent les Mercedes au classement. Sebastian Vettel (Ferrari) arrive 5ème après être parti de la 7ème position. L'Allemand a dépassé les McLaren de Lando Norris & Carlos Sainz dès le 12ème tour. Il réalise également le tour le plus rapide de ce Grand Prix.

Le Français Romain Grosjean a été contraint à l'abandon en fin de course, alors que sa 18ème position ne lui permettait plus de faire un résultat.