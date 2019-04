Lewis Hamilton remporte en Chine le 1000ème Grand-Prix de l'histoire, Bottas et Vettel sur le podium

Lewis Hamilton a remporté son sixième Grand Prix de Chine, le 1000ème de l’histoire de la Formule 1. Il s’est imposé devant le poleman, Valtteri Bottas et Sebastian Vettel (Ferrari). Hamilton a dépassé Bottas dès le départ pour ensuite dominer tout le Grand Prix. Chez Ferrari, Charles Leclerc a dépassé Vettel, lui aussi au moment du départ. Le Monégasque (5ème en fin de GP) a ensuite dû laisser passer l’Allemand à la suite de consignes de leur équipe. Kvyat et Hulkenberg ont dû abandonner. Le 1001ème GP aura lieu en Azerbaïdjan, dans quinze jours à Bakou.

Le déroulé de la course

Au départ, Lewis Hamilton prend le meilleur sur son équipier, Valtteri Bottas parti en pôle. Même chose pour les Ferrari parties en deuxième ligne, Leclerc passe Vettel. A l’arrière les McClaren et Daniil Kvyat (Toro Rosso) se touchent, Lando Norris et sa voiture décollent mais toutes les pilotes peuvent rester en course. Le 1000ème Grand Prix F1 de l’histoire peut commencer !

Après une dizaine de tour, Charles Leclerc reçoit l’instruction de laisser passer Sebastian Vettel, il s’exécute et l’Allemand prend la troisième position, toujours derrière les Mercedes dans un ordre inchangé. Vettel entre au box après 20 tours, Leclerc reprend donc l’avantage. Entre les deux hommes, Pierre Gasly. Max Verstappen est tout près de l’Allemand. Il parvient d’ailleurs à le dépasser mais cela ne dure qu’un virage.

Au tour de Leclerc de passer au stand. Vettel reprend sa troisième place, le Français ressort assez loin et Verstappen est entre les deux Ferrari. Du côté de Mercedes, Bottas s’arrête avant Hamilton, ce qui provoque l’incompréhension du Britannique.

À mi grand prix, Hamilton domine toujours, Bottas est deuxième et Vettel trois. Verstappen, Leclerc, Gasly et Ricciardo suivent. Perez, Grosjean et Raikkonen complètent le top 10.

Au 35ème tour, Verstappen rentre au stand, Leclerc revient alors à la 4ème position. Les deux Mercedes entrent en même temps au stand, Leclerc en profite pour prendre la deuxième position à Bottas, qui a forcément perdu du temps au ravitaillement.

Valtteri reprend la deuxième place après l’arrêt des Ferrari !

A un peu plus de dix tours de l’arrivée, on dénombre deux abondons, ceux de Hulkenberg et Kvyat.

Le top dix final est le suivant: Hamilton, Bottas, Vettel, Leclerc, Gasly, Ricciardo, Pérez, Räikkönen, Albon. C'est la sixième victoire d'Hamilton en Chine.