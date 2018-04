Lewis Hamilton reconnait avoir eu "beaucoup de chance"

"J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir gagné", a estimé Lewis Hamilton (Mercedes) après sa victoire heureuse au Grand Prix d'Azerbaïdjan dimanche, la première de la saison, qui lui permet de reprendre la tête du Championnat des pilotes à l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari).

"C'est vraiment une victoire pleine d'émotions pour moi. Valtteri (Bottas) méritait vraiment de gagner. Sebastian (Vettel) a aussi fait du très bon travail. Cela m'a fait bizarre d'être en haut, sur la première marche du podium. J'ai eu le mérite de ne pas abandonner et de continuer à pousser mais cela a certainement été une course très désordonnée pour moi. Lorsque je me suis retrouvé en tête, je ne pouvais pas y croire et vu que j'avais une Ferrari derrière moi, je priais juste pour rester concentré et franchir la ligne en tête".

Le Britannique sait toutefois que les prochaines courses ne seront pas faciles et espère rattraper le gap qui sépare les Mercedes des Ferrari.

"Nous avons encore beaucoup de travail à faire, nous sommes toujours en retard, alors que nous avons fini devant, ce qui était dû, comme je l'ai dit, à beaucoup de circonstances différentes. Mais Kimi (Raïkkönen) était presque en pole hier, deux dixièmes devant Sebastian, leur vitesse est supérieure à la nôtre pour le moment. Leur rythme en course est aussi un peu plus élevé que le nôtre: je suis sûr que Sebastian serait resté en tête sans la voiture de sécurité. Notre voiture a des qualités. Nous devons juste les affiner un peu et la rendre un peu plus facile à conduire. Elle n'est certainement pas aussi facile à conduire que l'année dernière. C'est ce que nous allons continuer à travailler".