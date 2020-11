Lewis Hamilton, le plus grand pilote de F1 de tous les temps ? Impossible à dire...

Lewis Hamilton est donc Champion du Monde pour la septième fois, égalant Michaël Schumacher malheureusement absent pour ce grand moment de l’Histoire du sport.

Champion avec la manière et le panache, dans des conditions dantesques et au terme d’un week-end particulièrement difficile pour Mercedes.

Mais Hamilton, loin sur la grille, plus qu’en délicatesse avec ses pneus, s’est accroché, n’a jamais renoncé, finissant par trouver le code pour dompter les éléments et s’imposer pour la 94ième fois.

Du grand art de le voir chercher cette adhérence, ce grip qui faisaient défaut depuis les premiers tours de roues. Il savait qu’il lui faudrait du temps avant de pouvoir mettre ses pneus dans une fenêtre d’exploitation acceptable. Puis avec ses intermédiaires à l’agonie, transformés en pneus slicks vu l’absence de rainures, il s’est obstiné, roulant sur des œufs, sachant qu’un nouveau détour par les stands, dangereux en soi vu le sol glissant, le contraindrait à nouveau à plusieurs tours en détresse avant de retrouver un peu d’adhérence.

Hamilton nous a toujours dit que les records l’intéressaient assez peu, pour l’instant. Je l’ai pourtant très rarement vu aussi ému à l’arrivée, submergé par les émotions bien compréhensibles. Il n’était pas le seul d’ailleurs, ému par l’intensité d’un tel moment…

Le Britannique est-il désormais le plus grand de tous les temps ? C’est la question que l’on m’a le plus posée ce week-end. Impossible de vous donner une réponse catégorique.

Vettel, formidable dans son attitude en allant féliciter son collègue au pied du podium, dit que c’est le plus grand de son époque. Les chiffres l’attestent mais pas que les chiffres.

Mais pour le reste, je crois qu’il est vain de vouloir comparer l’incomparable. Pour moi, il fait partie des Géants de la discipline, aux côtés des Fangio, Clark, Prost, Senna, Schumacher notamment.

Tous les pilotes en F1 sont bons, très bons même. Certains sont exceptionnels. Les comparaisons directes n’ont guère de sens. Tout est différent d’une époque à l’autre.

Les circuits, tellement plus sûrs aujourd’hui, comme les voitures d’ailleurs, les règlements, le système de points, le nombre de GP par saison, la simulation, la sophistication des technologies et que sais-je encore. Mais les ingrédients pour évoquer un tout grand sont toujours les mêmes.

Le talent, la vitesse, le travail (j’ai souvent parlé de cela avec Esteban Ocon et Stoffel Vandoorne qui ont côtoyé Hamilton chez Mercedes comme pilotes de réserve. Ils m’ont tous les deux dit que Lewis les impressionnait par son énorme capacité de travail. Je me souviens aussi de Michaël Schumacher qui épluchait toutes les données de la télémétrie, qui quittait le circuit, comme nous, parmi les derniers le soir).

Le souci du détail, poussé à l’extrême, la préparation méticuleuse, physique et mentale, cette solidité psychologique terrible qui les habite, la manière de s’entourer, d’être au centre de l’édifice, la capacité à fédérer les énergies, à galvaniser les troupes, à les emmener dans leur journey vers les sommets, la façon de gérer un week-end de course (on l’a vu en Turquie avec Hamilton), idem pour la maestria avec laquelle ces champions d’exception parviennent à dompter les conditions difficiles, la pression, leur capacité à produire leur effort décisif au moment le plus opportun, l’intimidation de leurs équipiers et autres rivaux, leur capacité à appliquer et/ou orienter les stratégies, leur manière de communiquer avec leurs ingénieurs, leur faculté à garder la tête froide et à gérer plusieurs éléments en même temps, leur pilotage à l’instinct quand les conditions ne sont plus normales, leur instinct aussi pour flairer dans quel team il faut être à tel bon moment.

Vu l’époque actuelle et les réseaux sociaux, Lewis Hamilton est sans doute plus exposé encore que certains de ses prédécesseurs.

Sa couleur de peau et les expériences douloureuses qu’il a traversées dans sa jeunesse amplifient cet aspect des choses, d’autant qu’avec la maturité et les années, il s’est engagé dans cette croisade contre le racisme et pour plus de diversité et de durabilité.

Il veut laisser une trace, autre que celle de ses qualités de pilote et septuple Champion du Monde. Son univers aujourd’hui dépasse celui de la F1.

Je pense qu’il va rempiler chez Mercedes. Il a encore le feu sacré, la passion…, encore un trait commun à tous ces champions.

Souvent lors de nos interviews face to face, il évoquait le message qu’il veut lancer aux jeunes. Il l’a fait hier encore. Croire en ses rêves, envers et contre tout, ne jamais renoncer. Une xième version du célèbre "Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait…".

Keep on fighting…comme le message que l’on continue à adresser à Michaël Schumacher…, le seul à partager 7 couronnes mondiales avec Hamilton et pour qui on a une petite pensée aujourd’hui encore…