Lewis Hamilton impérial au Qatar après son festival brésilien : "Ces deux victoires nous placent dans une situation idéale"

Remporter deux courses d’affilée, cela n’était plus arrivé à Lewis Hamilton depuis le printemps dernier (Portugal et Espagne). Le septuple Champion du Monde de Formule 1 arborait donc un grand sourire après avoir remporté le Grand Prix du Qatar ce dimanche, à nouveau devant son rival Max Verstappen, déjà deuxième au Brésil il y a une semaine.

L’écart entre les deux hommes est désormais de huit points en faveur du Néerlandais alors qu’il ne reste que deux courses à disputer, à Jeddah (Arabie Saoudite) et à Abu Dhabi, en décembre.

►►► À lire aussi : Jacky Ickx "émerveillé" par le duel Verstappen - Hamilton

"Je me suis senti assez seul en tête de la course cet après-midi, a souri Lewis Hamilton après le Grand Prix, lui qui est désormais habitué aux grosses bagarres avec Max Verstappen. J’apprécie évidemment ces courses où on se bat beaucoup, mais on avait vraiment besoin de ces points aujourd’hui. Quelle année ! Arriver à ce stade de la saison à enchaîner deux victoires consécutives, c’est super. Cela nous place dans une situation idéale avant les deux derniers Grands Prix. Je me sens très bien dans la voiture et je me sens plus fit que jamais. L’équipe a réalisé du très bon boulot, la voiture était parfaite. J'aurais aimé aller chercher le point du tour le plus rapide en fin de course, mais avec la safety car virtuelle et toutes les crevaisons, c'était trop risqué. Je suis impatient de voir les replays du Grand Prix pour voir ce qu’il s’est passé derrière moi ! Je ne sais pas quelle est la raison de toutes ces crevaisons, mais c’est sans doute à cause des vibreurs."