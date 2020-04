Lewis Hamilton, en manque de course, voit une opportunité pour le monde

Lewis Hamilton et le monde du sport automobile traversent une période compliquée en raison de la pandémie de Covid-19. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le sextuple champion du monde de Formule 1 a avoué qu'il ressentait "un grand vide". Toutefois, le natif de Stevenage est convaincu qu'il y a "des points positifs à retirer".

"La course me manque tous les jours. C'est la première fois depuis que j'ai huit ans que je ne débute pas un championnat en début de saison", a expliqué le pilote Mercedes. "Quand vous vivez pour ça, vous ressentez forcément un grand vide. Mais il y a toujours des points positifs à retirer de ces moments. Nous avons désormais le temps de réfléchir sur nos vies, nos décisions, nos objectifs, les gens qui nous entourent et nos carrières."

Fervent défenseur de la cause animale, Lewis Hamilton est un vegan affirmé. "Nous voyons un ciel plus clair et moins d'animaux sont abattus actuellement simplement parce que la demande est plus faible pendant ce confinement. Sortons de tout ça avec une meilleure connaissance de notre monde, changeons nos choix et nos habitudes. Sortons de ce confinement en nous réinventant, plus en forme, plus sain, plus généreux et davantage soucieux du monde et des gens."

Lundi, le GP de France a été purement et simplement annulé. Le patron de la Formule 1, Chase Carey, a annoncé de son côté prévoir le début de la saison en Autriche du 3 au 5 juillet. L'exercice 2020 devait débuter le 15 mars à Melbourne, en Australie, mais tous les rendez-vous depuis lors ont été annulés ou reportés à cause de la pandémie de Covid-19.