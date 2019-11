Lewis Hamilton ému et sacré pour la sixième fois après une course "difficile"

Lewis Hamilton - © CLIVE MASON - AFP

Hamilton, ému : "Je me sens plus frais, plus enthousiaste que jamais" - Formule 1 - 03/11/2019 Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a décroché ce dimanche à Austin son sixième titre de Champion du Monde après avoir terminé à la deuxième place du Grand Prix des Etats-Unis, 19ème des 21 épreuves de la saison 2019 du Championnat du Monde de Formule 1.