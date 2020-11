Lewis Hamilton égale la légende Michael Schumacher avec sept titres de Champion du Monde

Quels records peut-il encore faire tomber ?

Michael Schumacher et Lewis Hamilton en 2010 - © SRDJAN SUKI - BELGAIMAGE

Depuis quelques années, Lewis Hamilton n'en finit plus de faire tomber les records. Il y a d'abord eu celui de pole positions (97 contre 68 à Michael Schumacher), qu'il pourrait faire grimper au nombre indécent de cent d'ici la fin de la saison.

Il y a eu, ensuite, celui de podiums (163 contre 155), puis celui plus prestigieux encore du nombre de victoires (94 contre 91).

Quels sont les records que LH, qui fêtera ses 36 ans le 7 janvier prochain, peut encore espérer battre d'ici la fin de sa carrière ? Il reste encore en magasin celui du nombre de victoires consécutives, détenu par Sebastian Vettel (neuf, entre le Grand Prix de Belgique et celui du Brésil en 2013), de pole positions consécutives, qui est la propriété d'Ayrton Senna (huit, entre le Grand Prix d'Espagne 1988 et celui des Etats-Unis en 1989), du nombre de victoires en une seule saison (treize, pour Michael Schumacher en 2004 et Sebastian Vettel en 2013), de pole positions en une seule saison (quinze pour Sebastian Vettel en 2011), ou encore du nombre de meilleur tour en course (77 pour Michael Schumacher, "seulement" 53 pour Lewis Hamilton).

Égaler ou s'approprier ces records ne sera pas simple, mais le pilote Mercedes est un homme de défis... Le prochain sera de décrocher une nouvelle pole position, puis une nouvelle victoire, sur la piste de Sakhir les 28 et 29 novembre prochains dans le cadre du Grand Prix de Bahreïn. Mais ça, c'est déjà une autre histoire...