Lewis Hamilton champion du monde de F1 aux Etats-Unis si...

Hamilton, vainqueur du stratego mexicain, se rapproche d'un 6e sacre - GP du Mexique - 27/10/2019 Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix du Mexique. Cette victoire – la 83e de sa carrière – consolide sa première place au classement du championnat. Sa 6e couronne mondiale n’est plus qu’une question de temps. Sebastian Vettel (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes) ont complété le podium. Après un départ chahuté et des touchettes entre Max Verstappen (RedBull) et les Mercedes, ce GP a tourné à la bataille stratégique. Avec un élément central : la gestion des pneus.