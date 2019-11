Lewis Hamilton, champion du monde affamé sur les terres de son héros Senna

Cette semaine, la F1 débarque en terre brésilienne pour l'avant-dernière manche de la saison. Le Brésil, nation de sport moteur et de formule 1 avec 3 champions du monde : Emerson Fittipaldi (1972, 1974), Nelson Piquet (1981, 1983, 1987) et bien entendu Ayrton Senna (1988, 1990, 1991) à qui les brésiliens vouent encore une passion énorme.



Magic Senna, héro d'un Lewis Hamilton sacré champion du monde pour la 6ème fois il y a quinze jours aux États-Unis. Le britannique enchaîne les sacres et pourtant il impressionne sans cesse par sa faim de succès. Hamilton aura à cœur de s'imposer dans un GP qu'il n'a remporté qu'une seule fois (en 2018).