Lewis Hamilton apaise son conflit avec Max Verstappen

Quatre jours après leur accrochage lors du Grand Prix du Bahreïn de Formule 1 et la tension qui en avait résultée, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont réglé leur conflit en se rencontrant jeudi à Shanghaï où se déroule dimanche le Grand Prix de Chine, 3e épreuve du Mondial 2018. "Je l'ai vu, lui ai serré la main et lui ai dit que j'étais désolé pour lui pour la dernière course. Que ce soit ma faute ou sa faute. l est toujours important de montrer du respect", a déclaré le quadruple champion du monde.

Parti en 15e position sur le circuit de Sakhir, le jeune Néerlandais de 20 ans avait effectué rapidement une folle remontée avant de s'accrocher dès le 2e tour à Hamilton qui s'était élancé de la 9e place sur la grille. Le pneu arrière gauche de la Red Bull de Verstappen avait subi une crevaison. Elle mettait fin à ses espoirs de bon résultat. Trois tours plus tard, il était contraint à l'abandon en raison des autres conséquences du choc.

Après la course, Hamilton avait vertement critiqué le comportement de Verstappen. "Red Bull possède une voiture qui devrait obtenir de bons résultats, mais à cause de l'inexpérience, de certaines décisions immatures, ils n'y arrivent pas. Max aurait dû faire une bonne course. Si Fernando (Alonso) était dans sa voiture, il aurait marqué des points. Si j'étais dans sa voiture, j'aurais marqué des points. J'espère que Max apprend de ces situations. J'ai connu ça quand j'étais plus jeune, je sais ce que c'est. C'est facile de se lancer dans la bagarre et d'oublier de respecter les autres pilotes."

Verstappen, 20 ans, avait répondu à ces propos. "Mais pourquoi devrais-je changer quoi que ce soit ? Je ne pense pas que j'ai fait quoi que ce soit de mal."