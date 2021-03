Lewis Hamilton à la recherche de chocolat belge et prêt à en découdre avec Red Bull

Ce week-end, Lewis Hamilton entame sa quête d’un 8è titre de champion du monde de Formule 1. Mais avant de passer aux choses sérieuses, le britannique avait une demande particulière pour notre envoyé spécial Gaëtan Vigneron.



"Je suis impatient de revenir en Belgique cette année. Je veux vraiment trouver du chocolat belge vegan. Vous savez s’ils en font ? " Voilà une mission particulière pour notre commentateur : "Dites-moi ce que vous voulez et je vous préparerai ça pour le GP de Belgique."



Le champion du monde a ensuite abordé le début de saison et la première des 23 courses qu’il devra aborder pour dépasser définitivement la légende Michaël Schumacher et ses 7 couronnes mondiales.



"C’est extrêmement difficile de recommencer à zéro au début de chaque saison, même si finalement on ne repart pas vraiment de zéro parce qu’on a énormément d’expérience. Mentalement et physiquement c’est un énorme défi, mais c’est ce qui rend les choses excitantes aussi. Je suis tellement chanceux de faire ce que je fais aujourd’hui et je m’en rends compte. Pouvoir travailler avec mes ingénieurs pour trouver les réglages qui nous feront gagner et s’approcher de la perfection c’est fabuleux. Les autres équipes ont l’air d’avoir beaucoup évolué, elles se sont renforcées et c’est cela qui donnera une bagarre encore plus passionnante. C’est pour cela que je fais ce sport."



Pourra-t-on enfin assister à une fabuleuse bagarre entre Mercedes et Red Bull cette année ? C’est la question que tout le paddock se pose en ce début de saison 2021.



"Honnêtement je pense bien ! D’ailleurs pour le moment on dirait bien qu’ils sont plus rapides que nous. On ne sait pas encore à quel point. Et en même temps d’autres équipes ont l’air vraiment bien : Alpha Tauri et McLaren entre autres."