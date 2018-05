Lettre de Fernando Alonso à... Alonso

Ce week-end, Fernando Alonso roule à domicile. Un week-end chargé en émotion pour l’espagnol qui revient de manière originale sur sa carrière au travers d’une lettre adressée…à lui-même. L’expérimenté Fernando parle au jeune Fernando pilote de karting avant de débuter en F1.



"Cher Fernando. Avant d’arriver en F1, il y a certaines choses que tu dois savoir. Premièrement, tu vas rencontrer des personnes incroyables. Les meilleurs dans leur secteur. Et tu verras tu apprendras beaucoup professionnellement, mais pas seulement. Tu en retireras aussi énormément humainement.



Tu rencontreras les personnes les plus puissantes en F1 : Bernie Ecclestone, Flavio Briatore, Ron Denis, Luca di Montezemolo. Ils ont chacun leur manière de faire, mais ils sont là pour t’aider et ils te feront devenir un meilleur pilote et une meilleure personne.



Tu devras profiter de chaque minute. La F1 est un monde où tu expérimenteras des choses incroyables entouré des meilleurs pilotes, dans les meilleures équipes. Tu verras des endroits incroyables dans le monde. Tu ne vivras rien de tel dans le reste de ta vie.



Et puis il y a quelque chose que tu devrais aimer : tu deviendras deux fois champion du monde. Tu gagneras des courses dans les plus grandes équipes. Et tu monteras une centaine de fois sur le podium.



Après cela, tu construiras un musée avec tous tes trophées, tes voitures et tout ce que tu as collecté en F1



Voilà je pense que tu devais savoir ces choses-là avant de faire le grand saut en formule 1."