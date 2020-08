Les statistiques du Grand Prix de Belgique de Formule 1

La meute de la Formule 1 débarque à Spa-Francorchamps, en Belgique, ce week-end pour la septième manche du championnat du monde de Formule 1. Le tracé spadois, un des plus beaux circuits du monde, fait partie intégrante de l’histoire de la discipline. En voici quelques chiffres symboliques.

64 : C'est la 64ième édition du Grand Prix de Belgique

1950 : La première course de F1 disputée en Belgique s'est tenue en 1950, c'était déjà à Spa-Francorchamps

19 : Le circuit est constitué de 19 virages

44 : Il y a 44 tours à boucler durant la course

7.004 km : Un tour du circuit représente 7.004 kilomètres

308.052 km : La distance totale de l’épreuve est de 308.052 kilomètres

1:46.286 : Le record du tour a été établi par Valtteri Bottas (en 2018)

6 : Le record du plus grand nombre de succès pour un pilote appartient à Michael Schumacher (1992, 1995, 1996, 1997, 2001 et 2002)

18 : Le record du plus grand nombre de succès pour un team appartient à Ferrari