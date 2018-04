Les sacrifices de sa famille, sa passion pour le PSG, les Diables rouges: Passez 5 minutes avec Gasly

Pierre Gasly s'est prêté au jeu du 'cinq minutes avec' en compagnie de Gaëtan Vigneron avant le Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan. L'ancien consultant F1 de la RTBF s'est notamment livré sur son parcours et les sacrifices effectués par ses parents pour être aujourd'hui au volant de la Toro Rosso.

Il faut dire que la famille du Français l'a habitué au monde des moteurs depuis son plus jeune âge. "Mes grands-parents faisaient du Kart, tout comme mon père et mes frères. Je suis sur le bord des circuits depuis mes deux ans", entame le pilote de 22 ans qui se montre très reconnaissant envers sa famille.

"Depuis que j'ai commencé à l'âge de six ans avec mon premier test, mes parents ont toujours tout donné pour moi. À un certain moment , je les ai mis dans des conditions difficiles pour que je puisse continuer ma passion et atteindre mes objectifs. C'était compliqué financièrement et très difficile pour que je puisse trouver des sponsors. Sans eux, jamais je n'aurais pu atteindre la formule 1. Je leur doit énormément."

Le numéro 10 arboré par le pilote normand sur sa monoplace n'est pas sans rappeler son autre passion: le football. "Je suis supporter du PSG et j'ai joué au foot entre 5 et 11 ans. Puis, j'ai du faire un choix et je me suis concentré sur le kart. Je pense que j'ai bien fait", rigole-t-il.

"J'ai un ami à moi qui joue en équipe première à Paris: Adrien Rabiot. Donc je suis cela avec attention. Dès que je peux je vais à Paris au Parc des Princes pour supporter mon équipe."

Le Français semble toutefois moins assidu lorsqu'il s'agit de suivre l'équipe nationale. Quand on lui demande son avis sur les Diables rouges, Gasly répond d'abord qu'il espère les voir gagner à la Coupe du monde avant de comprendre qu'il s'agit de l'équipe belge et non de l'équipe de France. "Ah c'est votre équipe. Ben alors vous serez deuxième derrière nous... désolé."