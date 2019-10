Les Renault de Ricciardo et Hulkenberg disqualifiées du GP du Japon

Le Résumé du GP Japon 2019 - Formule 1 - 13/10/2019 Valtteri Bottas s'impose au Grand Prix du Japon devant Vettel et Hamilton, Mercedes champion du monde des constructeurs. Mercedes reste invaincu à Suzuka depuis 2014 et remporte pour la 6e fois de suite le titre Constructeurs et égale Ferrari qui avait également été champion des constructeurs 6 fois d'affilée entre 1999 et 2004.