Ce samedi, place à la séance de qualification du Grand Prix d'Allemagne, onzième épreuve de la saison 2018 du Championnat du Monde de Formule 1, sur le circuit d'Hockenheim.

A un peu plus d'une semaine du début de la trêve estivale, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) doit à tout prix tenter de se rapprocher de son principal adversaire dans la course au titre mondial, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), vainqueur à Silverstone il y a quinze jours et désormais nanti d'un avantage de huit points au classement.