Les qualifications du GP d'Azerbaïdjan en direct (LIVE vidéo 14h55)

Menée par Mercedes trois doublés en trois courses contre deux troisièmes places et une polémique, Ferrari doit au plus vite retrouver la même ligue que sa rivale, de préférence dès le Grand Prix d'Azerbaïdjan ce week-end.

La performance des Flèches d'argent, qui affichent déjà 57 points d'avance au classement des constructeurs, était inédite depuis Williams en 1992. Rien ne garantit toutefois à Lewis Hamilton, leader chez les pilotes, et Valtteri Bottas, son dauphin à six points, de continuer à dominer les débats comme Nigel Mansell et Riccardo Patrese à l'époque.

Suivez les qualifications du GP à Bakou en direct vidéo dès 14h55.