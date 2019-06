Les pas de danse de Rosberg et D'Ambrosio, un basketteur apeuré et les expériences de Ricciardo dans le Zapping F1 - © RTBF

Les pas de danse de Rosberg et D'Ambrosio, un basketteur apeuré et les expériences de Ricciardo... Dans ce nouveau Zapping F1, on retrouve Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg invités par Renault à faire de nouvelles expériences, les jolis pas de danse de Nico Rosberg et Jérôme D'Ambrosio, ou encore un tour de circuit difficile à vivre pour la star de la NBA Jimmy Butler... Le tout sur un ton très décalé et pas franchement sérieux évidemment !